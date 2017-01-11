Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Авангард
Баскетбол  Локомотив- : -Мурсия
Хоккей  Металлург1 : 2ХК Сочи
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Лысцова: Если «Бенфика» и «Зенит» договорятся - Виталий с удовольствием вернется в Россию

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Агент Игорь Тимофеев, представляющий интересы Виталия Лысцова, в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

- Интерес со стороны «Зенита» есть, сам Виталик смотрит в сторону российского чемпионата, хочет вернуться. Тем более, в такой топ-клуб, как «Зенит». Думаю, он с удовольствием вернется, но с возможностью играть. Просто его отдали в аренду в «Тонделу» (Последнее место Высшей лиги Португалии - Прим.ред.), где у него не очень ладилось с тренером, практики Лысцов получал мало. Сейчас пришел новый специалист, может, что-то изменится в лучшую сторону. Виталий, как любой футболист, хочет играть. Если клубы договорятся - Лысцов с удовольствием перейдет в «Зенит». 

- Все решит конкретная сумма отступных?
- Отступные «Бенфикой» прописаны, но я думаю, что при переговорах клубы смогут решить этот вопрос.

- Если «Зенит» захочет, чтобы Лысцов перешел в «Зенит» в это трансферное окно - можно расторгнуть аренду с «Танделой»?
- Да, у него арендное соглашение составлено так, что он может во время окна вернуться в «Бенфику».

- Как думаете, когда «Зенит» вступит в переговоры?
- В ближайшее время. Если команды договорятся о сумме - все будет нормально, - сказал Тимофеев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».  

Напомним, Лысцов - воспитанник московского «Локомотива», который в 2014 году перешел в «Лейрию», а еще через год стал игроком «Бенфики». 

В этом сезоне защитник провел за «Тонделу» пять матчей и забил один мяч. Его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2020 года.  

Отказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для Луческу 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу защитника ЛысцоваИгорь Тимофеев, агент принадлежащего «Бенфике» российского защитника Виталия Лысцова, подтвердил информацию, что футболист может продолжить карьеру в «Зените».Дмитрий Шляхтин: Переходы Молло и Цаллагова в «Зенит» стали удачной сделкойЧлен совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал переходы полузащитника Йоана Молло и защитника Ибрагима Цаллагова в «Зенит».Отказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для ЛуческуОтказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для Луческу14 лет в «Локомотиве» и 4 года в «Волгаре» – путь Сергея Зуйкова в «Зенит». Все, что нужно знать о защитнике, которого Луческу взял на сбор.Эменике может перейти в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛЭменике может перейти в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Галатасарай» отказался покупать Ломбертса из-за возраста футболиста«Галатасарай» отказался приобретать защитника «Зенита» Николаса Ломберса из-за возраста футболиста.«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» ЛысцовымЦентральный защитник «Бенфики» Виталий Лысцов попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).Обамеянг поздравил Молло с переходом в «Зенит»Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг поздравил французского полузащитника Йоана Молло с переходом в «Зенит».Данни и еще 30 футболистов «Зенита» отправились на сбор в ДубайТренерский штаб «Зенита» назвал игроков, которые примут участие в первом тренировочном сборе в ОАЭ.Вслед за «Локомотивом» от сборов в Турции откажутся «Зенит» и «Краснодар»По информации «Советского спорта», «Зенит» и «Краснодар» откажутся от проведения сборов в Турции этой зимой.Дмитрий Шляхтин: Не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов»Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал переход полузащитника команды Йоана Молло в «Зенит».Тимощук согласился войти в тренерский штаб «Зенита»Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук войдет в тренерский штаб команды. Он принял предложение клуба.Александр Панов: По Молло сразу можно определить, что он играл во ФранцииБывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о новичках команды из Санкт-Петербурга.Филипп Будковский: Конечно, хотел бы попробовать свои силы в «Зените»Нападающий «Анжи» Филипп Будковский сказал, что начнет готовиться к сезону вместе с командой. Также он отметил, что не отказался бы от перехода в «Зенит».«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клуба«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клубаПереход Молло, экс-помощник Спаллетти – в «Уфе», иностранцы Луческу здоровы: последний день «Зенита» перед вылетом на сбор в ОАЭ.Юрий Газзаев: У Зуйкова есть качества, которые помогут закрепиться в «Зените»Главный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге поделился мнением о переходе Сергея Зуйкова в «Зенит».Йоан Молло: Под моим номером играл Гарай? Готов показывать такую же хорошую игруПолузащитник «Зенита» Йоан Молло рассказал, под каким номером он будет выступать за петербургский клуб.Сергей Зуйков: Хочу стать игроком основы «Зенита»Защитник «Зенита» Сергей Зуйков поделился мнением о переходе в петербургский клуб.Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом»Защитник Сергей Зуйков перешел из «Волагря» в «Зенит», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Сергей Семак: Опыт накоплен. Хочется применитьСергей Семак: Опыт накоплен. Хочется применитьСпортивный директор «Уфы» Ильдус Биглов представил игрокам нового главного тренера Сергея Семака, после чего он ответил на наши вопросы.Виталий Шашков: Молло никогда не скрывал, что «Крылья» для него – ступень в футбольной карьереГенеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал трансфер полузащитника Йоана Молло из самарского клуба в «Зенит». Напомним, сегодня французский футболист подписал контракт с питерской командой на 3,5 года.
Главные новости
Биатлон
Норвегия вырвала победу у России в мужской эстафете
MMA
Тони Фергюсон: Хабиб, решим все раз и навсегда в октагоне на UFC 209
Футбол
Жозе Моуринью: Игра с «Ливерпулем» для нас - это нечто особенное
Футбол
Агент Лысцова: Если «Бенфика» и «Зенит» договорятся - Виталий с удовольствием вернется в Россию
Футбол
Криштиану Роналду: Когда Месси выигрывал «Золотой мяч», я его поздравлял, а он не приехал
Футбол
«Челси» ведет переговоры по трансферу Чалханоглу
Шахматы
Карякин не сыграет в Гран-при ФИДЕ
Футбол
«Манчестер Сити» рассчитывает оформить переход Жезуса до матча с «Эвертоном»
Футбол
Роберт Евдокимов: Надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу - чтобы вернулся в сборную
Футбол
Агент: Чемпионат Китая не устраивает Маноласа, купить признание и славу невозможно
все новости
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Виталий Лысцов
Виталий Лысцоввсе новости