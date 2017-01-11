Агент Лысцова: Если «Бенфика» и «Зенит» договорятся - Виталий с удовольствием вернется в Россию

Агент Игорь Тимофеев, представляющий интересы Виталия Лысцова, в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

- Интерес со стороны «Зенита» есть, сам Виталик смотрит в сторону российского чемпионата, хочет вернуться. Тем более, в такой топ-клуб, как «Зенит». Думаю, он с удовольствием вернется, но с возможностью играть. Просто его отдали в аренду в «Тонделу» (Последнее место Высшей лиги Португалии - Прим.ред.), где у него не очень ладилось с тренером, практики Лысцов получал мало. Сейчас пришел новый специалист, может, что-то изменится в лучшую сторону. Виталий, как любой футболист, хочет играть. Если клубы договорятся - Лысцов с удовольствием перейдет в «Зенит».

- Все решит конкретная сумма отступных?

- Отступные «Бенфикой» прописаны, но я думаю, что при переговорах клубы смогут решить этот вопрос.

- Если «Зенит» захочет, чтобы Лысцов перешел в «Зенит» в это трансферное окно - можно расторгнуть аренду с «Танделой»?

- Да, у него арендное соглашение составлено так, что он может во время окна вернуться в «Бенфику».

- Как думаете, когда «Зенит» вступит в переговоры?

- В ближайшее время. Если команды договорятся о сумме - все будет нормально, - сказал Тимофеев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, Лысцов - воспитанник московского «Локомотива», который в 2014 году перешел в «Лейрию», а еще через год стал игроком «Бенфики».

В этом сезоне защитник провел за «Тонделу» пять матчей и забил один мяч. Его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2020 года.

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