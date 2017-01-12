Рамиз Мамедов: Нынешний «Спартак» создавал Аленичев

Бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов поделился своим мнением о результатах команды в нынешнем сезоне. Он считает, что в успехах красно-белых есть заслуга Дмитрия Аленичева.

— После 2001 года московский «Спартак» не становился чемпионом России. Сможете объяснить?

— Тренер ушел. Сколько менялось поколений, сколько приходило новых специалистов, но «Спартак» чемпионом так и не становился. Все сошло на нет после ухода Романцева.

— В кои-то веки «Спартак» близок к золотым медалям. Заслуга Карреры или спад конкурентов?

— Эту команду создавал Аленичев, сборы с ней летом проводил. Каррера сумел наладить взаимоотношения между футболистами. Конечно, спад ЦСКА и «Зенита» имеет место, не без этого. Станет ли «Спартак» чемпионом? Пять очков отрыва от «Зенита» еще ничего не значат, но шансы есть. По крайней мере, в зону Лиги чемпионов точно должны попасть, - сказал Мамедов в интервью украинскому журналу «Футбол».

Напомним, «Спартак» лидирует в чемпионате России, имея в активе 40 очков в 17 матчах.