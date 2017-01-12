Рамиз Мамедов: Нынешний «Спартак» создавал Аленичев
Бывший защитник «Спартака» Рамиз
Мамедов поделился своим мнением о результатах команды в нынешнем сезоне. Он
считает, что в успехах красно-белых есть заслуга Дмитрия Аленичева.
— После 2001 года московский «Спартак» не становился чемпионом
России. Сможете объяснить?
—
Тренер ушел. Сколько менялось поколений, сколько приходило новых специалистов,
но «Спартак» чемпионом так и не становился. Все сошло на нет после ухода
Романцева.
— В кои-то веки «Спартак» близок к золотым медалям. Заслуга
Карреры или спад конкурентов?
—
Эту команду создавал Аленичев, сборы с ней летом проводил. Каррера сумел
наладить взаимоотношения между футболистами. Конечно, спад ЦСКА и «Зенита»
имеет место, не без этого. Станет ли «Спартак» чемпионом? Пять очков отрыва от
«Зенита» еще ничего не значат, но шансы есть. По крайней мере, в зону Лиги
чемпионов точно должны попасть, - сказал Мамедов в интервью украинскому журналу
«Футбол».
Напомним,
«Спартак» лидирует в чемпионате России, имея в активе 40 очков в 17 матчах.