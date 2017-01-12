Рамиз Мамедов: У сборной России нет игры. Ее неудачи закономерны
Бывший защитник «Спартака» Рамиз
Мамедов поделился своим мнением о результатах сборной России.
— Россия ни разу не выходила из группы на ЧМ. Что мешает?
—
Игра мешает. А что еще может мешать? Нет игры. Надеемся, в 2018-м наконец-то
выйдем.
— Евро-2016. Это была самая слабая сборная России в истории?
—
Все закономерно! Кто сейчас на ведущих ролях в клубах? Везде иностранцы. Вот и
сборная страдает. Но и толковой молодежи нет. Поэтому Халка меняют на
соотечественника. Убери сейчас из «Спартака» Промеса, и кто будет играть?!
— Три ведущих игрока сборной России?
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