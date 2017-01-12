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Рамиз Мамедов: У сборной России нет игры. Ее неудачи закономерны

Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов поделился своим мнением о результатах сборной России.

Россия ни разу не выходила из группы на ЧМ. Что мешает?

— Игра мешает. А что еще может мешать? Нет игры. Надеемся, в 2018-м наконец-то выйдем.

Евро-2016. Это была самая слабая сборная России в истории?

— Все закономерно! Кто сейчас на ведущих ролях в клубах? Везде иностранцы. Вот и сборная страдает. Но и толковой молодежи нет. Поэтому Халка меняют на соотечественника. Убери сейчас из «Спартака» Промеса, и кто будет играть?!

Три ведущих игрока сборной России?

— Смолов хорошо себя проявляет в нападении. А так сплошь и рядом ровные футболисты. Глушаков, Шатов. Это игроки настроения. К сожалению, ярких звезд, чтоб похвастаться, нет, - сказал Мамедов в интервью украинскому журналу «Футбол».
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