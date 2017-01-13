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Капитан женской молодежной сборной России: Я смотрю MMA, но драться не умею

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан женской молодежной сборной России Нина Пирогова рассказала о драке в четвертьфинале чемпионата мира с Чехией (2:0).

– Во втором периоде нам удалось забросить две шайбы, – рассказывает Пирогова. – У чешек особо не было шансов, поэтому они начали нас провоцировать. Пошли удаления с обеих сторон. Обычная игра на эмоциях. В конце начались провокации и потасовки. Наш вратарь прижимает шайбу ко льду. Но чешки лезут на нашего голкипера, бьют по рукам. Поэтому и вспыхнула драка… Очень жалко, что меня и Оксану Братищеву дисквалифицировали. Сегодня мы с американками не играем.

 В хоккее принято защищать своего вратаря. Потасовки – обычное дело. А в женском хоккее?
– До драк обычно не доходит. Это единичный случай в моей карьере. Обычно толкаются и все. Но чтобы так… Повторю, что со стороны Чехии это была провокация. А у нас вышли эмоции из-под контроля.

 Где вы научились так здорово драться? Чешку вы просто уработали.
– Конечно, я смотрю всякие бои ММА. Но не умею драться. Вообще!

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