Капитан женской молодежной сборной России: Я смотрю MMA, но драться не умею

Капитан женской молодежной сборной России Нина Пирогова рассказала о драке в четвертьфинале чемпионата мира с Чехией (2:0).

– Во втором периоде нам удалось забросить две шайбы, – рассказывает Пирогова. – У чешек особо не было шансов, поэтому они начали нас провоцировать. Пошли удаления с обеих сторон. Обычная игра на эмоциях. В конце начались провокации и потасовки. Наш вратарь прижимает шайбу ко льду. Но чешки лезут на нашего голкипера, бьют по рукам. Поэтому и вспыхнула драка… Очень жалко, что меня и Оксану Братищеву дисквалифицировали. Сегодня мы с американками не играем.

– В хоккее принято защищать своего вратаря. Потасовки – обычное дело. А в женском хоккее?

– До драк обычно не доходит. Это единичный случай в моей карьере. Обычно толкаются и все. Но чтобы так… Повторю, что со стороны Чехии это была провокация. А у нас вышли эмоции из-под контроля.

– Где вы научились так здорово драться? Чешку вы просто уработали.

– Конечно, я смотрю всякие бои ММА. Но не умею драться. Вообще!