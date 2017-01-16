Данко Лазович: Когда выйду на одно поле с друзьями из «Зенита», будет особенный момент

Нападающий «Видеотона» Данко Лазович в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о времени, проведенном в составе «Зенита».

– Я не ожидал такого уровня от венгерского футбола. Организация и стадионы хороши, «Видеотон» все делает как топ-клубы. Я доволен своим выступлением, возможно, мог бы выиграть больше. У нас есть все шансы стать чемпионами, для этого я и приехал сюда.

В этом отеле на сборах я уже пятый раз – трижды был тут с «Зенитом» и один раз с «Партизаном».

– С какими чувствами вы подходите к матчу с «Зенитом»?

– Я провел прекрасное время в «Зените» и много чего выиграл с ними. Сегодня, когда мы разговариваем, я не чувствую чего-то особенного. Но я уверен: когда выйду на одно поле с моими друзьями – будет особенный момент.

– Многие футболисты, которые сейчас выступают в «Зените», играли там вместе с вами. Общаетесь с некоторыми из них?

– Да, конечно! Я часто общаюсь с Данни, иногда с Анюковым. С Данни у нас очень хорошие отношения.

– Чем сегодняшний «Зенит» отличается от того, в котором играли вы?

– Ну, трудно сказать, прошло много времени. Когда я перешел в «Зенит», мы были очень сильны, мы выиграли все! Мы были действительно хороши как команда, а не индивидуально. Там были сильные личности, у нас был потрясающий дух товарищества. Возможно, это было наилучшее время в истории клуба.

– Если бы вас попросили рассказать одну самую яркую историю про время, проведенное в России, что бы вы вспомнили?

– Худшей и самой забавной можно назвать одну и ту же историю. Никогда не забуду матч в Нижнем Новгороде, когда полицейский ударил меня электрошокером. Потом, когда мы были на суде, они попросили, чтобы я опознал полицейского, но парень носил маску. Как это глупо было! Тот случай всегда смешит меня, когда я его вспоминаю, – рассказал Лазович корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, 18 января «Зенит» сыграет с «Видеотоном» на тренировочном сборе в Дубае. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Данко Лазович перешел в «Видеотон» из словенской «Олимпии» в 2016 году, в текущем сезоне он сыграл за венгерский клуб 19 матчей и забил семь голов. Нападающий выступал за «Зенит» с 2010 по 2014 год, за это время он сыграл за команду 51 матч и забил 17 голов. В 2013 году выступал в «Ростове» на правах аренды, где провел 11 встреч и забил два мяча. В 2014 году Лазович покинул «Зенит» как свободный агент и подписал контракт с белградским «Партизаном». После сербского клуба выступал за «Пекин Баси» и словенскую «Олимпию».

С 2002 по 2014 год сербский футболист выступал за сборную Сербии и Черногории (после 2006 – Сербии). Провел за национальную команду 47 матчей и забил 11 голов. Данко Лазович стал автором 700-го гола «Зенита» в чемпионатах России.

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