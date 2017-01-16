Энди Маррэй: Я никогда не играл с Рублевым, но немного посмотрел его матчи
Первая ракетка мира
Энди Маррэй высказался о предстоящем матче с Андреем Рублевым во втором круге
турнира серии «Большого шлема» Australian Open.
«Я немного знаю его. Мы никогда с ним не тренировались и не играли вместе, но я видел его. Он не любит отсиживаться сзади и обладает мощными ударами.
Я видел, как пару лет назад он играл с Южным на US Open. Немного посмотрел его матч первого круга здесь. Думаю, он сыграл хорошо, у него проходили чистые удары.
Хотя на корте все выглядит иначе, чем по телевизору или видео. Постараюсь в ближайшие дни посмотреть, как он играет, и выбрать на матч правильную стратегию. И мне еще нужно поработать над некоторыми моментами в своей игре», – сказал Маррэй после победы над Ильей Марченко из Украины.
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Марченко И. (Украина) - 7:5, 7:6, 6:2
Место и дата
16 января 06:00, , Онлайн-трансляция