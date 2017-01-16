Сергей Орешкин: Было три момента, которые мы обязаны были реализовать

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» - 1:2.

- На исходе матча отразилась реализация моментов, - считает главный тренер «Динамо»Сергей Орешкин. – Я насчитал три очень хороших эпизода, которые мы должны были реализовать, но не забили. В конце напряглись, но времени нам не хватило.

- В этом матче было два спорных момента, когда судьи долго смотрели повторы после голов. И оба раза приняли решение не в пользу «Динамо». Вы с ними согласны?

- Решать был гол или нет – дело судей. А для нас матч просто проигран. Идем дальше. Что касается нашего гола, мне самому сперва надо видео посмотреть.