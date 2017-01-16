Константин Горовиков: В матчах с «Ак Барсом» понимаешь – на что рассчитывать в плей-офф

Форвард московского «Динамо» прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» - 1:2.

- У нас по ходу встречи были моменты, и хорошие моменты, - отметил опытный форвард бело-голубых Константин Горовиков. – Если уж такие не реализовывать… То ничего лучшего против такого соперника, как «Ак Барс» не создашь. Надо забрасывать больше, чем одну шайбу.

- Не обидно, что прервалась победная серия «Динамо»?

- Меня больше волнует качество игры, чем длина серии. Такие матчи показательны. В них понимаешь – на что можно рассчитывать в плей-офф.