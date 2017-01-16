Денис Кокарев: Все было в руках судей. А наше дело – больше забивать

Форвард «Динамо» Денис Кокарев прокомментировал поражение от «Ак Барса» и не засчитанный гол в ворота казанцев.

- Засчитали или не засчитали… Если судьи так решили – дай Бог, - философски отнесся к поражению Денис Кокарев. – Надо было просто забивать еще. А мы не забросили. Ну и чего теперь об этом говорить?

- Но в очень похожей ситуации гол в ворота «Динамо» засчитали.

- Арбитры же смотрели и этот момент. Все было в их руках. Они решили не в нашу пользу. Ну что ж теперь сделаешь? Тут от нас ничего уже не зависит. Повторюсь, забивать надо было больше.