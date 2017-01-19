Ярно Коскиранта: Победу «Йокерита» можно назвать заслуженной

Нападающий СКА Ярно Коскиранта в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).



- Первый период мы провели отлично: хорошее начало, надежная игра в защите, и у «Йокерита» было мало моментов. После перерыва мы плохо вернулись в игру, стали проигрывать шайбу в средней зоне.

- При ничейном счете у СКА почти не было голевых шансов, а соперник дважды забил.

- Повторюсь, мы проигрывали борьбу за шайбу, перестали ее завозить в чужую зону. Постоянно пришлось играть у своих ворот, это разочаровало. Победу «Йокерита» можно назвать заслуженной.

- Финны дважды обыграли СКА в этом году. Просто не повезло?

- Да, это удача. Мы плохо действовали в обороне, особенно в двух периодах последней встречи. Нам нужно над этим поработать, и все будет хорошо, - рассказал Коскиранта корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА проиграл «Йокериту» со счетом 3:5. В составе петербургского клуба дубль оформил Илья Ковальчук, еще один гол забил Евгений Дадонов. У финнов два раза отличился Томми Хухтала, по шайбе забросили Ессе Йоэнсуу, Оливер Лауридсен и Пекка Йормакка.

Следующий матч СКА проведет 23 января в гостях против «Сочи». Финский клуб на следующий день дома сыграет с «Барысом» из Астаны.

После 51 матча армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 118 очков. Команда Юкки Ялонена, сыграв столько же матчей, занимает восьмую строчку с 78 очками.