Чарльз Геноуэй: Эмоции Ковальчука после гола? Он вообще эмоциональный игрок, ничего страшного нет

Защитник «Йокерита» Чарльз Геноуэй поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).

- Как удалось переломить игру после первого периода, когда уступали 0:2?

- Я не думаю, что мы так плохо играли в первые 20 минут, у нас были моменты. Нужно было дальше придерживаться своего плана, и я горжусь, что ребятам это удалось.

- Только у СКА вам удалось выиграть в наступившем году.

- (смеется) Наверное, это просто совпадение. Сейчас нам нужно добывать победы в оставшихся девяти матчах.

- Видели, как Илья Ковальчук эмоционально отпраздновал первый гол? Он что-то говорил в сторону вашей скамейки.

- Да. Думаю, он просто был очень рад забросить шайбу. Ковальчук вообще эмоциональный игрок. Ничего страшного нет, Илья очень активен в игре.

- Вы сыграете на Матче звезд, где будет новый формат. Какие ожидания от этого праздника?

- Там будет очень весело, интересно сыграть в формате «три на три». Я поиграю с очень хорошими хоккеистами, постараюсь помочь им, - передает слова Геноуэя корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА проиграл «Йокериту» со счетом 3:5. В составе петербургского клуба дубль оформил Илья Ковальчук, еще один гол забил Евгений Дадонов. У финнов два раза отличился Томми Хухтала, по шайбе забросили Ессе Йоэнсуу, Оливер Лауридсен и Пекка Йормакка.

Следующий матч СКА проведет 23 января в гостях против «Сочи». Финский клуб на следующий день дома сыграет с «Барысом» из Астаны.

После 51 матча армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 118 очков. Команда Юкки Ялонена, сыграв столько же матчей, занимает восьмую строчку с 78 очками.