Чарльз Геноуэй: Эмоции Ковальчука после гола? Он вообще эмоциональный игрок, ничего страшного нет
Защитник «Йокерита» Чарльз Геноуэй поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).
- Как удалось переломить игру после первого периода, когда уступали 0:2?
- Я не думаю, что мы так плохо играли в первые 20 минут, у нас были моменты. Нужно было дальше придерживаться своего плана, и я горжусь, что ребятам это удалось.
- Только у СКА вам удалось выиграть в наступившем году.
- (смеется) Наверное, это просто совпадение. Сейчас нам нужно добывать победы в оставшихся девяти матчах.
- Видели, как Илья Ковальчук эмоционально отпраздновал первый гол? Он что-то говорил в сторону вашей скамейки.
- Да. Думаю, он просто был очень рад забросить шайбу. Ковальчук вообще эмоциональный игрок. Ничего страшного нет, Илья очень активен в игре.
- Вы сыграете на Матче звезд, где будет новый формат. Какие ожидания от этого праздника?
- Там будет очень весело, интересно сыграть в формате «три на три». Я поиграю с очень хорошими хоккеистами, постараюсь помочь им, - передает слова Геноуэя корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА проиграл «Йокериту» со счетом 3:5. В составе петербургского клуба дубль оформил Илья Ковальчук, еще один гол забил Евгений Дадонов. У финнов два раза отличился Томми Хухтала, по шайбе забросили Ессе Йоэнсуу, Оливер Лауридсен и Пекка Йормакка.
Следующий матч СКА проведет 23 января в гостях против «Сочи». Финский клуб на следующий день дома сыграет с «Барысом» из Астаны.
После 51 матча армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 118 очков. Команда Юкки Ялонена, сыграв столько же матчей, занимает восьмую строчку с 78 очками.
Матч
СКА - Йокерит - 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Голы:
Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 5:41 (1:0 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 11:33 (2:0). Йоэнсуу (Ниеми), 21:28 (2:1). Лауридсен (Марьямяки, Талая), 22:35 (2:2). Хухтала (Анттила), 28:07 (2:3). Дадонов (Шипачёв, Хафизуллин), 34:09 (3:3 - бол.). Хухтала (Анттила, Виртанен), 46:51 (3:4). Йормакка (Яакола, Регин), 50:10 (3:5).
Место и дата
19 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция