Анвар Гатиятулин: Хотел бы извиниться за сегодняшнюю игру. Это моя ошибка в подготовке
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Куньлуня» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- В первую очередь, хотел бы извиниться за сегодняшнюю игру. Прежде всего, это моя ошибка в подготовке к этой игре. Ребята старались, по самоотдаче ни к кому нет претензий. Готовимся дальше.
- Можете добавить болельщикам оптимизма и повторить слова Игоря Захаркина, что у команды запланированный спад?
- Ни чьи слова я повторять, конечно, не буду. В новом году нам не хватает везения. Через работу будем находить свою игру, которая приносила нам победы.
- Шесть матчей, шесть шайб. В связи с чем такое падение результативности?
- Еще раз повторюсь. У нас весь сезон нагрузка выпадает на одних и тех же. Должны появляться другие ребята, которые должны также забивать. К сожалению, это касается нашей молодежи, какой-то есть прогресс, но мизерный. Не хватает их голов на сегодняшний день. Они должны уверенней выглядеть - это касается и голов, и передач. Но на сегодняшний день есть статистика и там не все так хорошо.
- Вина в этих голах Павла Францоуза есть?
- Вины Павла в этих голах нет. Он очень много подчищал за ребятами. Первый гол на контратаке, а остальные… Павел сыграл уверенно, ошибки подчищал. К нему никаких вопросов нет.
Матч
Трактор - Куньлунь Ред Стар - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы:
Виклунд (Виделль), 13:55 (0:1). Юйэнь (Ро), 34:47 (0:2). Флери (Саллинен), 42:04 (0:3). Пестунов (Черников, Бородкин), 51:33 (1:3).
Место и дата
19 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция