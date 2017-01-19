Анвар Гатиятулин: Хотел бы извиниться за сегодняшнюю игру. Это моя ошибка в подготовке

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Куньлуня» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- В первую очередь, хотел бы извиниться за сегодняшнюю игру. Прежде всего, это моя ошибка в подготовке к этой игре. Ребята старались, по самоотдаче ни к кому нет претензий. Готовимся дальше.

- Можете добавить болельщикам оптимизма и повторить слова Игоря Захаркина, что у команды запланированный спад?

- Ни чьи слова я повторять, конечно, не буду. В новом году нам не хватает везения. Через работу будем находить свою игру, которая приносила нам победы.

- Шесть матчей, шесть шайб. В связи с чем такое падение результативности?

- Еще раз повторюсь. У нас весь сезон нагрузка выпадает на одних и тех же. Должны появляться другие ребята, которые должны также забивать. К сожалению, это касается нашей молодежи, какой-то есть прогресс, но мизерный. Не хватает их голов на сегодняшний день. Они должны уверенней выглядеть - это касается и голов, и передач. Но на сегодняшний день есть статистика и там не все так хорошо.

- Вина в этих голах Павла Францоуза есть?

- Вины Павла в этих голах нет. Он очень много подчищал за ребятами. Первый гол на контратаке, а остальные… Павел сыграл уверенно, ошибки подчищал. К нему никаких вопросов нет.



