Владимир Юрзинов: У нас идет сейчас ожесточенная борьба за место в плей-офф
Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Очень важные для нас три очка. У нас идет сейчас ожесточенная борьба за место в плей-офф. Мы сегодня хорошо сыграли в обороне, не позволили сопернику забить голы. К сожалению, несколько игроков у нас получило травмы. В конце нам было не просто, так как мы последние десять минут играли в три защитника. Очень важно, что команда проявила характер. «Трактор» хорошая команда, играет в интересный хоккей. Нам было сегодня не просто. Я хочу, чтобы судейская комиссия посмотрела полностью сегодняшний матч и дала оценку бригаде арбитров», - сказал Юрзинов на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Трактор - Куньлунь Ред Стар - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы:
Виклунд (Виделль), 13:55 (0:1). Юйэнь (Ро), 34:47 (0:2). Флери (Саллинен), 42:04 (0:3). Пестунов (Черников, Бородкин), 51:33 (1:3).
Место и дата
19 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция