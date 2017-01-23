Зимний фитнес благотворно влияет на артериальное давление
Занятия спортом зимой не только помогают
избавиться от лишних килограммов. Американские ученые выяснили, что это полезно
и для здоровья в целом.
Профессор Уильям Фаркуар из Университета
Делавэра настаивает, что зимние физические нагрузки необходимы человеку не
только для профилактики возникновения лишних килограммов. В первую очередь, они
благотворно воздействуют на артериальное давление.
Многие научные исследования показали, что
артериальное давление снижается на 5-7 мм рт. ст. после каждых тренировок.
Механизм, который отвечает за уменьшение давления, полностью еще не понят
наукой, но этот процесс явно связан с расширением кровеносных сосудов. Однако
вне зависимости от точной причины данного явления, этот феномен полезен для
здоровья.