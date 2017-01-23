Зимний фитнес благотворно влияет на артериальное давление

Занятия спортом зимой не только помогают избавиться от лишних килограммов. Американские ученые выяснили, что это полезно и для здоровья в целом.



Профессор Уильям Фаркуар из Университета Делавэра настаивает, что зимние физические нагрузки необходимы человеку не только для профилактики возникновения лишних килограммов. В первую очередь, они благотворно воздействуют на артериальное давление.

«Как действующий врач-физиолог, который наблюдал влияние физических нагрузок на здоровье человека в течение 20 лет, я могу с абсолютной убежденностью сказать, что занятия спортом зимой снижают артериальное давление. Всякий раз, когда вы заканчиваете пробежку или пешую прогулку, ваше артериальное давление снижается и остается таковым на протяжении многих часов, что очень полезно для здоровья. Мгновенный эффект в виде снижения давления связан с так называемой «гипотензией нагрузок», - сказал профессор Фаркуар.

Многие научные исследования показали, что артериальное давление снижается на 5-7 мм рт. ст. после каждых тренировок. Механизм, который отвечает за уменьшение давления, полностью еще не понят наукой, но этот процесс явно связан с расширением кровеносных сосудов. Однако вне зависимости от точной причины данного явления, этот феномен полезен для здоровья.