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Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, у Слепова – бронза

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские биатлонисты успешно стартовали на чемпионате Европы в польском городе Дужники Здрой.

Александр Логинов, допустив один промах, стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами.

11,4 секунды ему уступил болгарин Красимир Анев, не допустивший при стрельбе ни одной ошибки.

Места с 3 по 6 заняли другие российские спортсмены: Алексей Слепов, Юрий Шопин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

Напомним, ранее старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс заявил о том, что в ближайшее время он не планирует вызывать Логинова на Кубок мира. Спортсмен отбыл двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.  

Сегодня в 15:30 по московскому времени на старт в аналогичной дисциплине выйдут женщины. Турнир завершится 31 января.

Дужники Здрой (Польша)
Чемпионат Европы
Мужчины
Индивидуальная гонка
20 км, четыре огневых рубежа.

1. Александр Логинов (Россия) — 49.54,3 (1+0+0+0)
2. Красимир Анев (Болгария) — +11,4 (0+0+0+0)
3. Алексей Слепов (Россия) — +53,6 (0+0+0+0)
4. Юрий Шопин (Россия) — +1.02,3 (0+0+1+0)
5. Алексей Волков (Россия) — +1.35,6 (0+0+0+1)
6. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.48.5 (0+1+0+0)
7. Сергей Бочарников (Беларусь) — +1.53,2 (0+0+0+1)
8. Тобиас Арвидсон (Швеция) — +1.57,1 (0+0+0+0)
9. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +1.57,2 (0+2+0+0)
10. Эмильен Жаклен (Франция) — +2.05,5 (0+0+0+1)
...31. Петр Пащенко (Россия) — +4.25,5 (0+0+0+2)

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