Сергей Орешкин: Вопрос о недоверии к Еременко в «Динамо» не уместен
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:2).
- Нет смысла перечислять слагаемые нашего успеха. Это желание, настрой, дисциплина. Все это у нашей команды было, - сказал после победы Сергей Орешкин. – Хотя два первых гола сыграли как бы против нас. Потом мы сами быстро два пропустили. Но нам здорово помог гол в раздевалку. Да и команда уже была нацелена на успех. Ребята работали и все выдержали. В том числе и меньшинство в третьем периоде.
- Еременко не потерял вашего доверия из-за двух быстро пропущенных шайб?
- В «Динамо» такой вопрос просто не уместен.
Матч
Динамо - Салават Юлаев - 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Голы:
Кашпар (Карсумс, Вишневский), 0:24 (1:0). Галимов (Хиетанен, Цветков), 3:26 (2:0). Капризов (Умарк, Лепистё), 8:08 (2:1 - бол.). Григоренко (Гончаров, Капризов), 10:18 (2:2). Брюквин (Хиетанен), 19:16 (3:2). Кашпар (Терещенко, Карсумс), 23:17 (4:2). Карсумс 52:33 (5:2). Фёдоров (Цветков), 58:12 (6:2 - бол.).
Место и дата
25 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция