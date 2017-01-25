Сергей Орешкин: Вопрос о недоверии к Еременко в «Динамо» не уместен

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:2).

- Нет смысла перечислять слагаемые нашего успеха. Это желание, настрой, дисциплина. Все это у нашей команды было, - сказал после победы Сергей Орешкин. – Хотя два первых гола сыграли как бы против нас. Потом мы сами быстро два пропустили. Но нам здорово помог гол в раздевалку. Да и команда уже была нацелена на успех. Ребята работали и все выдержали. В том числе и меньшинство в третьем периоде.

- Еременко не потерял вашего доверия из-за двух быстро пропущенных шайб?

- В «Динамо» такой вопрос просто не уместен.