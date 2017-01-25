Андрей Миронов: У меня от криков болельщиков мурашки по коже
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов – о своем возвращении в состав и победе над «Салаватом Юлаевым» (6:2).
- К прошлому матчу, с «Трактором», я еще не был готов, - объясняет Миронов. – А вчера вечером мне сказали – готовься, будешь играть.
- Вышли на лед и сразу потасовку устроили в конце матча.
- Там просто игровой момент был, стычка. Все полезли и я полез. Мы же все друг задруга в команде.
- В двух последних поединках «Динамо» забросило 12 шайб! Не сожжете до плей-офф весь свой запал?
- Мы работаем над тем, чтоб и в плей-офф все было также. Но главное – победа, а не крупный счет. Вот болельщикам спасибо большое, что нас активно поддерживают. Сегодня опять много народу было. Когда они скандируют: «Динамо»! «Динамо»… У меня от этого мурашки по коже.
Матч
Динамо - Салават Юлаев - 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Голы:
Кашпар (Карсумс, Вишневский), 0:24 (1:0). Галимов (Хиетанен, Цветков), 3:26 (2:0). Капризов (Умарк, Лепистё), 8:08 (2:1 - бол.). Григоренко (Гончаров, Капризов), 10:18 (2:2). Брюквин (Хиетанен), 19:16 (3:2). Кашпар (Терещенко, Карсумс), 23:17 (4:2). Карсумс 52:33 (5:2). Фёдоров (Цветков), 58:12 (6:2 - бол.).
Место и дата
25 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция