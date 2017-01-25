Андрей Миронов: У меня от криков болельщиков мурашки по коже

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов – о своем возвращении в состав и победе над «Салаватом Юлаевым» (6:2).

- К прошлому матчу, с «Трактором», я еще не был готов, - объясняет Миронов. – А вчера вечером мне сказали – готовься, будешь играть.

- Вышли на лед и сразу потасовку устроили в конце матча.

- Там просто игровой момент был, стычка. Все полезли и я полез. Мы же все друг задруга в команде.

- В двух последних поединках «Динамо» забросило 12 шайб! Не сожжете до плей-офф весь свой запал?

- Мы работаем над тем, чтоб и в плей-офф все было также. Но главное – победа, а не крупный счет. Вот болельщикам спасибо большое, что нас активно поддерживают. Сегодня опять много народу было. Когда они скандируют: «Динамо»! «Динамо»… У меня от этого мурашки по коже.