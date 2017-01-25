Артем Федоров: Не скажу, что Запад гораздо сильнее Востока. Но результативность в последних матчах радует

Нападающий московского «Динамо» Артем Федоров прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:2) и казусе во время матча.

- Даже не знаю, почему мы так много голов забиваем, - рассуждает Федоров. – Наверное, просто работаем дома каждый день. Остается только радоваться этому. Постараемся сохранить результативность и в следующих матчах.

- Есть ощущение, что Восток слабее Запада?

- У меня нет. Последние матчи были тяжелые. Просто мы удачно свои моменты реализовали.

- Третий гол «Динамо» поначалу на вас записали…

- Да меня тогда и на льду даже не было! Я на лавке сидел. Это судьи меня с Брюквиным перепутали. А вот потом я забил в большинстве. Но там был прекрасный пас от Леши Цветкова. Защитника ребята тоже на себя вытянули, вратарь лежал… Я совсем один перед воротами остался. Так что тоже – не моя заслуга…