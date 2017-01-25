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Артем Федоров: Не скажу, что Запад гораздо сильнее Востока. Но результативность в последних матчах радует

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Артем Федоров прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:2) и казусе во время матча.

- Даже не знаю, почему мы так много голов забиваем, - рассуждает Федоров. – Наверное, просто работаем дома каждый день. Остается только радоваться этому. Постараемся сохранить результативность и в следующих матчах.

- Есть ощущение, что Восток слабее Запада?

- У меня нет. Последние матчи были тяжелые. Просто мы удачно свои моменты реализовали.

- Третий гол «Динамо» поначалу на вас записали…

- Да меня тогда и на льду даже не было! Я на лавке сидел. Это судьи меня с Брюквиным перепутали. А вот потом я забил в большинстве. Но там был прекрасный пас от Леши Цветкова. Защитника ребята тоже на себя вытянули, вратарь лежал… Я совсем один перед воротами остался. Так что тоже – не моя заслуга…

Матч

Динамо - Салават Юлаев - 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Голы:

Кашпар (Карсумс, Вишневский), 0:24 (1:0). Галимов (Хиетанен, Цветков), 3:26 (2:0). Капризов (Умарк, Лепистё), 8:08 (2:1 - бол.). Григоренко (Гончаров, Капризов), 10:18 (2:2). Брюквин (Хиетанен), 19:16 (3:2). Кашпар (Терещенко, Карсумс), 23:17 (4:2). Карсумс 52:33 (5:2). Фёдоров (Цветков), 58:12 (6:2 - бол.).

Место и дата

25 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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