СКА перевел Тихонова в список травмированных до 6 марта

Cписок травмированных игроков СКА пополнился нападающим Виктором Тихоновым, сообщает официальный сайт КХЛ.

Кроме Тихонова травмированными у армейцев числятся защитники Андрей Зубарев и Патрик Херсли, а также нападающие Стив Мозес и Сергей Плотников.

Из «СКА-Невы» в основной состав был переведен нападающий Архип Неколенко.

Напомним, Тихонов получил травму 23 января в матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи» (4:0). В сезоне-2016/2017 28-летний нападающий провел 36 матчей и набрал 10 (6+4) очков.

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