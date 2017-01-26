«Автомобилист» одержал выездную победу над «Йокеритом», забросив 6 шайб

читайте также

«В Уфу стоит пригласить Вячеслава Быкова». В эфире – «Вечерний Гимаев» Сергей Гимаев, популярный эксперт «Матч ТВ» и заслуженный тренер страны, отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

СКА перевел Тихонова в список травмированных до 6 марта Cписок травмированных игроков СКА пополнился нападающим Виктором Тихоновым, сообщает официальный сайт КХЛ.

СКА в КХЛ, как Вовочка – в анекдоте Чемпионат КХЛ – на финишной прямой. Поговорим о командах, которые продолжат борьбу в плей-офф. И начнем с Запада.

КХЛ оштрафовала «Спартак» на 300 тысяч рублей за слова Дыбленко о судействе «Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за комментарий защитника команды Ярослава Дыбленко относительно работы арбитров, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.

СКА побил собственные рекорды по победам и очкам в регулярном чемпионате Победа над «Спартаком» (2:1) стала для СКА 42-й в сезоне, что позволило команде установить рекорд клуба по этому показателю, обновив достижение сезона 2014/2015.

Алексей Кознев: «Северсталь» будет принимать решение по Гулявцеву после сезона Директор «Северстали» Алексей Кознев высказался о будущем главного тренера команды Александра Гулявцева.

КХЛ. «Куньлунь» обыграл «Слован», «Йокерит» – «Автомобилист» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.

Молодец Ковальчук! Илья попросил врачей помочь девочке, в которую попала шайба Форвард СКА Илья Ковальчук во время матча обратился к «Спартаку» с просьбой помочь ребенку, пострадавшему от вылетевшей на трибуны шайбы.

«Амур» обыграл «Медвешчак» «Амур» дома взял верх над «Медвешчаком» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Агент: У Шипачева ничего серьезного, перелома нет Агент Станислав Романов заявил, что форварду СКА Вадиму Шипачеву удалось избежать серьезной травмы в результате попадания в него шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1).

«Ребята в «Спартаке» кусаются…» О чем говорили хоккеисты СКА после матча (видео) В составе победителей (2:1) ответ перед прессой держали форварды СКА Павел Дацюк и Евгений Дадонов, а также защитник Егор Яковлев.

Алексей Ярушкин: По сути, «Спартак» лишился шансов на плей-офф еще до матча против СКА Главный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2).

10-е кряду поражение «Спартака», травма Малкина и вылет «Реала» из Кубка Испании. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

Игорь Захаркин: Все время приходится оправдываться. А надо быть оптимистом! Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин ищет и находит причины поражения уфимцев в последних матчах.

Зинэтула Билялетдинов: В матче с «Сибирью» с нашей стороны было много суеты Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своих подопечных от «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Артем Федоров: Не скажу, что Запад гораздо сильнее Востока. Но результативность в последних матчах радует Нападающий московского «Динамо» Артем Федоров прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:2) и казусе во время матча.

Андрей Миронов: У меня от криков болельщиков мурашки по коже Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов – о своем возвращении в состав и победе над «Салаватом Юлаевым» (6:2).

Сергей Орешкин: Вопрос о недоверии к Еременко в «Динамо» не уместен Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» - 6:2

Ярослав Дыбленко: Судьи надели майки СКА После матча в раздевалке защитник хозяев Ярослав Дыбленко раскритиковал судей.