«Автомобилист» одержал выездную победу над «Йокеритом», забросив 6 шайб
Игроки «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесли поражение «Йокериту».
Встреча между командами завершилась со счетом 6:2 в пользу подопечных Владимира Крикунова.
В составе победителей точными бросками отметились Михал Чайковски, Александр Романов, Николай Тимашов, а также Алексей Василевский, Анатолий Голышев и Артем Гареев.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет 28 января на выезде с рижским «Динамо», а «Йокерит» проведет в тот же день домашний матч с «Югрой».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Йокерит - Автомобилист - 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
Голы:
Чайковски (Чистов, Тичар), 12:58 (0:1). Романов (Бухтеле, Рассейкин), 25:29 (0:2). Тимашов (Чайковски), 33:16 (0:3). Лаюнен (Йоэнсуу, Ниеми), 34:32 (1:3). Регин (Йенсен), 49:50 (2:3). Василевский (Тимашов), 51:47 (2:4). Голышев (Чистов, Тичар), 52:09 (2:5). Гареев (Михнов), 59:30 (2:6).
Место и дата
26 января 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция