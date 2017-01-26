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«Автомобилист» одержал выездную победу над «Йокеритом», забросив 6 шайб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Игроки «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесли поражение «Йокериту».

Встреча между командами завершилась со счетом 6:2 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

В составе победителей точными бросками отметились Михал Чайковски, Александр Романов, Николай Тимашов, а также Алексей Василевский, Анатолий Голышев и Артем Гареев.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет 28 января на выезде с рижским «Динамо», а «Йокерит» проведет в тот же день домашний матч с «Югрой».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Йокерит - Автомобилист - 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Голы:

Чайковски (Чистов, Тичар), 12:58 (0:1). Романов (Бухтеле, Рассейкин), 25:29 (0:2). Тимашов (Чайковски), 33:16 (0:3). Лаюнен (Йоэнсуу, Ниеми), 34:32 (1:3). Регин (Йенсен), 49:50 (2:3). Василевский (Тимашов), 51:47 (2:4). Голышев (Чистов, Тичар), 52:09 (2:5). Гареев (Михнов), 59:30 (2:6).

Место и дата

26 января 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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