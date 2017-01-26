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«Барыс», одолев рижское «Динамо», продлил победную серию до четырех матчей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Барсы» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли на выезде рижское «Динамо» (3:2).

В составе победителей точными бросками отметились Роман Старченко, Найджел Доус и Дастин Бойд. Для «Динамо» две шайбы на свой счет записали Микс Индрашис и Лаурис Дарзиньш.

В следующем матче «Барыс» 28 января на выезде сыграет с минским «Динамо», а рижский клуб встретится в тот же день с «Автомобилистом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Р - Барыс - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы:

Старченко (Шалапов), 13:09 (0:1). Индрашис (Бичевскис, Липсбергс), 27:24 (1:1). Доус (Боченски), 35:11 (1:2). Бойд (Доус), 45:54 (1:3). Дарзиньш (Галвиньш, Цибульскис), 58:45 (2:3).

Место и дата

26 января 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция


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