«Барыс», одолев рижское «Динамо», продлил победную серию до четырех матчей

Хоккеисты «Барсы» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли на выезде рижское «Динамо» (3:2).

В составе победителей точными бросками отметились Роман Старченко, Найджел Доус и Дастин Бойд. Для «Динамо» две шайбы на свой счет записали Микс Индрашис и Лаурис Дарзиньш.

В следующем матче «Барыс» 28 января на выезде сыграет с минским «Динамо», а рижский клуб встретится в тот же день с «Автомобилистом».

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