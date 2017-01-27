Олег Знарок: В данный момент СКА не хватает глубины состава

Главный тренер СКА Олег Знарок подвел итоги встречи с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:4).

- Игра была неплохая, но две наших ошибки привели к потере очков. У нас сложная ситуация, семь игроков травмированы. Но будем выбираться, ничего страшного не произошло, будем готовиться к следующим матчам.

- Отсутствие Дацюка и Шипачева особенно сказалось на игре СКА?

- У нас каждая единица на счету.

- Ковальчуку планируете дать передышку? Он все матчи играет.

- У нас играть некому. В данный момент не хватает глубины состава.

- Как прокомментируете игру Егора Яковлева на месте нападающего?

- У него оборонительные функции такие же, как и у центрального нападающего. Он играл в четвертом звене, а там нас больше оборона интересовала, - сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

У петербургского клуба в списке травмированных игроков находятся защитники Патрик Херсли и Андрей Зубарев, форварды Стив Мозес, Сергей Плотников и Виктор Тихонов. Также травму в игре со «Спартаком» получил Вадим Шипачев.

Напомним, СКА проиграл «Торпедо» со счетом 2:4. Шайбы у армейцев забросили Илья Ковальчук и Илья Каблуков. У нижегородцев отличились Николай Жердев, Владимир Галузин, Йон Норман и Вячеслав Кулемин. Перед вторым периодом главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра был удален до конца матча за оскорбления в адрес судей.

Подопечные Олега Знарка, набравшие 124 очка в 54 играх, остались лидерами Западной конференции. Торпедовцы идут на четвертом месте, имея в активе после 54 встреч 98 очков. Подопечные Петериса Скудры прервали серию из четырех поражений подряд.

29 января СКА примет в Санкт-Петербурге «Трактор», а «Торпедо» днем позже сыграет дома со «Спартаком».