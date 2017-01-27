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Олег Знарок: В данный момент СКА не хватает глубины состава

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок подвел итоги встречи с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:4).

- Игра была неплохая, но две наших ошибки привели к потере очков. У нас сложная ситуация, семь игроков травмированы. Но будем выбираться, ничего страшного не произошло, будем готовиться к следующим матчам.

- Отсутствие Дацюка и Шипачева особенно сказалось на игре СКА?
- У нас каждая единица на счету.

- Ковальчуку планируете дать передышку? Он все матчи играет.
- У нас играть некому. В данный момент не хватает глубины состава.

- Как прокомментируете игру Егора Яковлева на месте нападающего?
- У него оборонительные функции такие же, как и у центрального нападающего. Он играл в четвертом звене, а там нас больше оборона интересовала, - сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

У петербургского клуба в списке травмированных игроков находятся защитники Патрик Херсли и Андрей Зубарев, форварды Стив Мозес, Сергей Плотников и Виктор Тихонов. Также травму в игре со «Спартаком» получил Вадим Шипачев. 

Напомним, СКА проиграл «Торпедо» со счетом 2:4. Шайбы у армейцев забросили Илья Ковальчук и Илья Каблуков. У нижегородцев отличились Николай Жердев, Владимир Галузин, Йон Норман и Вячеслав Кулемин. Перед вторым периодом главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра был удален до конца матча за оскорбления в адрес судей.

Подопечные Олега Знарка, набравшие 124 очка в 54 играх, остались лидерами Западной конференции. Торпедовцы идут на четвертом месте, имея в активе после 54 встреч 98 очков. Подопечные Петериса Скудры прервали серию из четырех поражений подряд.

29 января СКА примет в Санкт-Петербурге «Трактор», а «Торпедо» днем позже сыграет дома со «Спартаком». 

Матч

Торпедо - СКА - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы:

Ковальчук (Хафизуллин), 11:07 (0:1). Жердев (Эштон, Грачев), 24:22 (1:1). Каблуков (Рыков, Широков), 36:52 (1:2). Галузин (Ураков, Осипов), 40:44 (2:2). Норман (Ураков), 47:33 (3:2). Кулёмин (Желдаков, Егоршев), 58:18 (4:2 - п.в.).

Место и дата

27 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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