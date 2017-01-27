Илья Воробьев: У Осалы просто лезвие на коньке сломалось. Сколько можно легионеров терять

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над московским «Динамо» - 2:1.

- Мы знали, что «Динамо» сейчас на подъеме и обыгрывает всех подряд, - сказал после матча главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев. – И игра не разочаровала, очень интересной получилась. Отличная проверка в конце регулярного чемпионата! Спасибо сопернику за хороший матч.

- Что с ногой у Оскара Осалы, который был вынужден уйти со льда?

- У него просто лезвие у конька сломалось, все в порядке. Хватит с нас уже травм! Сколько можно легионеров терять, - трижды постучал по столу, а потом еще и себе по голове Воробьев.