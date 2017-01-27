Илья Воробьев: У Осалы просто лезвие на коньке сломалось. Сколько можно легионеров терять
Главный тренер магнитогорского
«Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над московским «Динамо» -
2:1.
- Мы знали, что «Динамо» сейчас на подъеме и обыгрывает
всех подряд, - сказал после матча главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев. – И
игра не разочаровала, очень интересной получилась. Отличная проверка в конце
регулярного чемпионата! Спасибо сопернику за хороший матч.
- Что с ногой у Оскара Осалы, который был
вынужден уйти со льда?
- У него просто лезвие у конька сломалось, все в порядке. Хватит с нас уже травм! Сколько можно легионеров терять, - трижды постучал по столу, а потом еще и себе по голове Воробьев.
Матч
Динамо - Металлург Мг - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Подшендялов (Горовиков, Кокарев), 1:30 (1:0). Мозякин (Коварж, Казионов Д.), 9:16 (1:1). Мозякин (Ли, Береглазов), 44:23 (1:2).
Место и дата
27 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция