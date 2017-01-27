Сергей Орешкин: Почему Мозякин нам забил? Потому что Вишневский поскользнулся, а у Никулина клюшки не было
Главный тренер московского «Динамо» Сергей
Орешкин прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (1:2).
- Свежести нам не хватило по сравнению с предыдущими
матчами, - сказал Орешкин. – Ну и реализация моментов подкачала.
- Почему Еременко остался в запасе? Из-за
неудачной игры в прошлом матче?
- У нас работает
команда, единый коллектив. Не задавайте мне таких вопросов. Для меня они
непонятны.
- Вы ведь знали наверняка – кто самый опасный
у «Магнитки». И все равно две шайбы от Мозякина пропустили. Почему? -
Последовал вопрос главному тренеру «Динамо» Сергею Орешкину.
- Ну вы же сами видели – Вишневский поскользнулся. А потом у Никулина клюшки не было. Вот вам два момента и два гола.
Матч
Динамо - Металлург Мг - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Подшендялов (Горовиков, Кокарев), 1:30 (1:0). Мозякин (Коварж, Казионов Д.), 9:16 (1:1). Мозякин (Ли, Береглазов), 44:23 (1:2).
Место и дата
27 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция