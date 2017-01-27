Сергей Орешкин: Почему Мозякин нам забил? Потому что Вишневский поскользнулся, а у Никулина клюшки не было

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (1:2).

- Свежести нам не хватило по сравнению с предыдущими матчами, - сказал Орешкин. – Ну и реализация моментов подкачала.

- Почему Еременко остался в запасе? Из-за неудачной игры в прошлом матче?

- У нас работает команда, единый коллектив. Не задавайте мне таких вопросов. Для меня они непонятны.

- Вы ведь знали наверняка – кто самый опасный у «Магнитки». И все равно две шайбы от Мозякина пропустили. Почему? - Последовал вопрос главному тренеру «Динамо» Сергею Орешкину.

- Ну вы же сами видели – Вишневский поскользнулся. А потом у Никулина клюшки не было. Вот вам два момента и два гола.