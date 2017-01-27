Тренер «Торпедо» Артем Чубаров: Отсутствие Скудры на лавке не значит, что его нет в команде

Тренер «Торпедо» Артем Чубаров поделился впечатлениями от победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

- Интересная игра с сильным соперником, который идет на первом месте. Это была хорошая проверка командного духа. Очень нужна эта победа после серии поражений. Спасибо команде и спасибо болельщикам, которые так активно гнали нас вперед весь матч.

- Насколько удаление Скудры повлияло на ход матча?

- Его нет на лавке, но это не значит, что его нет в команде. У нас есть определенные установки, продолжаем работать, - цитирует Чубарова официальный сайт «Торпедо».

Напомним, СКА проиграл «Торпедо» со счетом 2:4. Шайбы у армейцев забросили Илья Ковальчук и Илья Каблуков. У нижегородцев отличились Николай Жердев, Владимир Галузин, Йон Норман и Вячеслав Кулемин. Перед вторым периодом главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра был удален до конца матча за оскорбления в адрес судей.

Подопечные Олега Знарка, набравшие 124 очка в 54 играх, остались лидерами Западной конференции. Торпедовцы идут на четвертом месте, имея в активе после 54 встреч 98 очков. Подопечные Петериса Скудры прервали серию из четырех поражений подряд.

29 января СКА примет в Санкт-Петербурге «Трактор», а «Торпедо» днем позже сыграет дома со «Спартаком».