Сборная России на старте ЧМ-2017 обыграла Казахстан
Сегодня, 30 января, хоккеисты сборной России провели первый групповой матч на ЧМ-2017.
Команда из РФ нанесла поражение представителям Казахстана, забросив в ворота соперника 9 голов.
В составе победившей команды точными бросками отличились Артем Бондаренко (4 гола), Евгений Иванушкин (2), Алан Джусоев, Янис Бефус и Юрий Шардаков. Для Казахстана - Рауан Исалиев и Артем Вшивков.
Чемпионат мира
Группа A
Россия – Казахстан – 9:2 (5:0)
Голы: Бондаренко (4), Иванушкин (2), Джусоев, Бефус, Шардаков – Исалиев, Вшивков.
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