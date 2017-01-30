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Сборная России на старте ЧМ-2017 обыграла Казахстан

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 30 января, хоккеисты сборной России провели первый групповой матч на ЧМ-2017. 

Команда из РФ нанесла поражение представителям Казахстана, забросив в ворота соперника 9 голов.

В составе победившей команды точными бросками отличились Артем Бондаренко (4 гола), Евгений Иванушкин (2), Алан Джусоев, Янис Бефус и Юрий Шардаков. Для Казахстана - Рауан Исалиев и Артем Вшивков. 

Чемпионат мира
Группа A

Россия – Казахстан – 9:2 (5:0)
Голы: Бондаренко (4), Иванушкин (2), Джусоев,  Бефус,  Шардаков – Исалиев, Вшивков.

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