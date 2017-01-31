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Самый результативный защитник «Адмирала» Блум набрал 50-е очко

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

28-летний защитник «Адмирала» Джонатан Блум в поединке против новокузнецкого «Металлурга» (2:3 Б) набрал 50-е (10 шайб+40 передач) очко в регулярных чемпионатах КХЛ.

Благодаря своей успешности в атаках, Блум является самым результативным защитником в своей команде.

Для того, чтобы достичь юбилейной отметки защитнику потребовалось 87 игр.

Отметим, что вчера у американца был день рождения.

Напомним, что Блум перешел в «Адмирал» летом 2015 года из «Миннесоты».

Матч

Металлург Нк - Адмирал - 3:2 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Саюстов (Блум, Саболич), 6:45 (0:1). Соловьёв (Земченко), 14:11 (1:1). D. Alekseev 33:18 (1:2). Емец 59:54 (2:2).

Победный буллит:

Земченко - 3:2.

Место и дата

31 января 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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