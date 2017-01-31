Самый результативный защитник «Адмирала» Блум набрал 50-е очко
28-летний защитник «Адмирала» Джонатан Блум в поединке против новокузнецкого «Металлурга» (2:3 Б) набрал 50-е (10 шайб+40 передач) очко в регулярных чемпионатах КХЛ.
Благодаря своей успешности в атаках, Блум является самым результативным защитником в своей команде.
Для того, чтобы достичь юбилейной отметки защитнику потребовалось 87 игр.
Отметим, что вчера у американца был день рождения.
Напомним, что Блум перешел в «Адмирал» летом 2015 года из «Миннесоты».
Матч
Металлург Нк - Адмирал - 3:2 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Саюстов (Блум, Саболич), 6:45 (0:1). Соловьёв (Земченко), 14:11 (1:1). D. Alekseev 33:18 (1:2). Емец 59:54 (2:2).
Победный буллит:
Земченко - 3:2.
Место и дата
31 января 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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