«Ак Барс» пропустил восемь шайб впервые за 16 лет

Один из лидеров Восточной конференции казанский «Ак Барс» в матче с «Нефтехимиком» (2:8) впервые за время существования КХЛ пропустил в свои ворота восемь шайб.

Ранее в последний раз такая неудача постигала казанскую команду в 2000-м году во втором финальном матче плей-офф чемпионата России. Тогда будущий чемпион московское «Динамо», которое тренировал нынешний наставник «барсов» Зинэтула Билялетдинов, одержало победу 8:3.