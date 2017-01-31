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«Ак Барс» пропустил восемь шайб впервые за 16 лет

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Один из лидеров Восточной конференции казанский «Ак Барс» в матче с «Нефтехимиком» (2:8) впервые за время существования КХЛ пропустил в свои ворота восемь шайб.

Ранее в последний раз такая неудача постигала казанскую команду в 2000-м году во втором финальном матче плей-офф чемпионата России. Тогда будущий чемпион московское «Динамо», которое тренировал нынешний наставник «барсов» Зинэтула Билялетдинов, одержало победу 8:3.

Матч

Нефтехимик - Ак Барс - 8:2 (1:1, 6:1, 1:0)

Голы:

Гюнге (Секстон), 2:10 (1:0). Чибисов (Захарчук, Лукоянов), 3:57 (1:1). Кинрэйд (Секстон, Сергеев), 20:17 (2:1). Малыхин (Обухов, Варнаков), 21:43 (2:2). Сергеев (Секстон, Кинрэйд), 22:06 (3:2 - бол.). Порядин (Полыгалов), 30:52 (4:2). Сергеев (Секстон, Кинрэйд), 37:13 (5:2 - бол.). Первышин (Столяров, Полыгалов), 38:09 (6:2 - бол.). Секстон (Коньков), 39:14 (7:2 - бол.). Березин (Здунов, Якимов), 47:18 (8:2).

Место и дата

31 января 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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