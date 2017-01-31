Московское «Динамо» на выезде обыграл «Медвешчак»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между хорватским «Медвешчаком» и московским «Динамо» завершился
победой российского клуба. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Динамо».
В составе победителей
отличились Алексей Терещенко, Семен Кокуев, который сделал дубль, Илья Никулин,
Владимир Брюквин и Лукаш Кашпар. У «Медвешчака» забивали Александр Жиру, Марк
Катич и Лукас Лессио.
«Динамо» набрало 101 очко
и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Медвешчака»
68 очков и 11-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Медвешчак - Динамо - 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)
Голы:
Терещенко (Карпов), 2:41 (0:1). Кокуёв (Рылов, Сопин), 3:58 (0:2). Жиру (Крайчик, Лессио), 8:32 (1:2). Никулин (Кашпар, Карпов), 24:04 (1:3). Брюквин (Кокуёв), 41:58 (1:4). Катич (Крайчик), 45:25 (2:4). Кокуёв (Дугин, Фёдоров), 50:43 (2:5). Лессио (Воронин, Махбод), 57:45 (3:5). Кашпар 58:58 (3:6 - п.в.).
Место и дата
31 января 21:30, Дом Спортова, Онлайн-трансляция