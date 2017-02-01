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Матч 18-го тура РФПЛ «Томь» - «Ростов» перенесен в Ростов-на-Дону

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Матч 18-го тура чемпионата России «Томь» – «Ростов» пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» 3 марта.

Днем ранее в Батайске сыграют молодежные составы команд.

О точном времени начала матча станет известно позднее.  

Напомним, после 17 туров российской премьер-лиги  «Ростов» с 25-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Томь» расположилась на 16-й строчке, имея в активе девять баллов.

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