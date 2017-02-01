Матч 18-го тура РФПЛ «Томь» - «Ростов» перенесен в Ростов-на-Дону
Матч 18-го тура чемпионата России «Томь» – «Ростов» пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» 3 марта.
Важная информация!— Football Club Rostov (@rostovfc) 31 января 2017 г.
Матч 18-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России "Томь" - "Ростов" пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе "Олимп-2" 3 марта.
Днем ранее в Батайске сыграют молодежные составы команд.
О точном времени начала матча станет известно позднее.
Напомним, после 17 туров российской премьер-лиги «Ростов» с 25-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Томь» расположилась на 16-й строчке, имея в активе девять баллов.
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