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Лагербек возглавил сборную Норвегии

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Бывший наставник сборной Исландии Ларс Лагербек назначен главным тренером национальной команды Норвегии, сообщается на официальном сайте норвежской Ассоциации футбола.

Контракт с 68-летним специалистом рассчитан на три года.

Напомним, возглавляемая Лагербеком исландская сборная стала главной сенсацией Евро-2016, дойдя по четвертьфинала.

Сборная Норвегии в отборочном турнире ЧМ-2018 после четырех туров набрала в своей группе три очка и занимает пятое место. Ее четыре балла отделяет от второй строчки, которая дает возможность сыграть в стыковых матчах.

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