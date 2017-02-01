Лагербек возглавил сборную Норвегии
Бывший наставник сборной Исландии Ларс Лагербек назначен главным тренером национальной команды Норвегии, сообщается на официальном сайте норвежской Ассоциации футбола.
Контракт с 68-летним специалистом рассчитан на три года.
Напомним, возглавляемая Лагербеком исландская сборная стала главной сенсацией Евро-2016, дойдя по четвертьфинала.
Сборная Норвегии в отборочном турнире ЧМ-2018 после четырех туров набрала в своей группе три очка и занимает пятое место. Ее четыре балла отделяет от второй строчки, которая дает возможность сыграть в стыковых матчах.
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