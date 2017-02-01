Лагербек возглавил сборную Норвегии

читайте также

Виталий Мутко: Клубы РФПЛ могут применить систему паспорта болельщика Президент РФС рассказал, что Fan ID может применяться российскими клубами, но уже после чемпионата мира.

«Россия-арена»: представляем рейтинг стадионов Кубка мира-2018 «Советский спорт» представляет свой рейтинг арен, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года

Алексей Сорокин: Весной «Лужники» могут быть сданы в эксплуатацию Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о ходе реконструкции стадиона «Лужники».

Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018 Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к спорам по поводу участия украинской команды в чемпионате мира-2018, который пройдет в России.

«Советский спорт» составил рейтинг стадионов чемпионата мира До старта первого в истории российского чемпионата мира по футболу осталось всего 500 дней, а большинство стадионов будущего Кубка мира еще не проверены в действии.

Что нас ждет через 500 дней? «Советский спорт» фиксирует важную дату – осталось 500 дней до старт чемпионата мира по футболу-2018.

Антон Шипулин: Я уверен, что Екатеринбург блестяще справится с проведением чемпионата мира Олимпийский чемпион Антон Шипулин, ставший послом чемпионата мира в Екатеринбурге, высказался о значении проведения турнира в России.

Лаллана признан лучшим игроком сборной Англии в 2016 году Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана выбран лучшим игроком сборной Англии по опросу членов Клуба болельщиков национальной команды, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Конюшенная площадь утверждена фан-зоной в Петербурге на время Кубка Конфедераций Председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал о выборе фан-зоны на Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018.

Алексей Сорокин: У нас побывали представители около 20 сборных, все удивлены, что гостиницы хорошие Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что вопрос о переносе чемпионата мира считает несерьезным, а также рассказал о впечатлениях представителей зарубежных федераций после посещения баз, которые примут сборные во время турнира.

Виталий Мутко: России нужно построить еще около 200 объектов к ЧМ-2018 Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что России необходимо построить еще около 200 объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Никита Симонян: ЧМ-2018 пройдет на самом высоком уровне Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что Россия проведет чемпионат мира в 2018 году на высшем уровне.

500 дней до футбольного лета В понедельник стрелки обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу покажут число «500».

Магомет пришел к горе. Евгений Ловчев о том, как запустил часы ЧМ-2018 в Сочи Обозреватель «Советского спорта» побывал в Сочи и запустил часы, отсчитывающие 500 дней до начала ЧМ-2018.

Виталий Мутко: До ЧМ-2018 сборная Бразилии приедет в Россию на товарищеский матч Вице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о переговорах с Бразильской конфедерацией футбола о проведении товарищеского матча национальных сборных двух стран в июне 2017 года в Москве.

Владимир Маркин: Постараемся провести ЧМ-2018 не просто гладко, а триумфально Сегодня состоялось первое заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС под председательством Владимира Маркина.

На «Крестовском» в феврале может пройти рок-концерт Пресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Елена Михина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказала о возможном концерте на стадионе на Крестовском острове.

Александр Мостовой: Неудивительно, что Мутко говорит о возвращении Аршавина в сборную Бывший полузащитник сборной Росси Александр Мостовой высказался о шансах полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина вернуться в сборную.

Петербуржцев наконец-то радует стадион В понедельник – важная веха: до старта чемпионата мира по футболу-2018 останется ровно 500 дней.