Гендиректор тульского «Арсенала»: В ситуации с Комбаровым клуб сработал великолепно

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о трансферной политике клуба.

«Сработали по Комбарову очень оперативно. Если бы промедлили, Комбарова у нас бы не было. В этой ситуации клуб сработал великолепно, я считаю. Что повлияло на его решение? Люди верят главному тренеру, президенту. Верят в «Арсенал». И потом, поверьте мне как человеку, которому самому нравится то, что происходит в Туле: играть в обстановке переполненного тульского стадиона – это счастье. Особенно для человека, который любит футбол», – заявил Балашов в интервью порталу Myslo.ru.

Также Балашов рассказал о несостоявшемся трансфере Евгения Луценко из «Динамо».

«Это касается не только Луценко. Президент клуба изначально обозначил нашу позицию: никого не уговариваем. Да, у нас нет сейчас возможности совершать трансферы за деньги. При этом мы позиционируем себя как серьезный клуб, с серьезными перспективами. Мы этого не скрываем. Человек должен хотеть играть в «Арсенале», – отметил Балашов.

Напомним, что «Арсенал», помимо Кирилла Комбарова, зимой пополнили Владимир Габулов, Гия Григалава, Александру Бурчану и Федерико Расич.