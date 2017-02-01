Игорь Захаркин: Отъезд Капризова в сборную России не скажется на «Салавате Юлаеве»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин после матча против СКА (1:3) поделился мнением о вызове Кирилла Капризова в сборную России. на матчи шведского этапа Евротура.

- На команде его отъезд не скажется, мы будем работать в обычном режиме. Важно, чтобы Кирилл получил хороший международный опыт. Он будет играть среди лучших российских хоккеистов, которые имеют амбиции. Надеюсь, он сыграет удачно.

- Вам не кажется, что лучше было бы ему остаться и наработать связки?

- Что мне кажется - давайте я оставлю при себе. Тут государственный вопрос. Парень играет за национальную сборную, никаких комментариев, - передает слова Захаркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кирилл Капризов вошел в состав национальной команды для участия в матчах этапа Евротура «Шведские хоккейные игры». 9 февраля в Петербурге сборная России встретится с финнами, 11 и 12 числа в Гетеборге - со шведами и чехами соответственно.

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