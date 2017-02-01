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Игорь Захаркин: В команде нет паники. Плей-офф для нас уже начался

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин подвел итоги матча против СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ (1:3).

- Мы провели не совсем плохой матч. Да, вновь проиграли, но парни боролись. В команде нет никакой паники. У нас есть еще три матча, мы по-прежнему занимаем то место, которое хотели занимать. Точнее, не хотели, а занимаем. Для нас плей-офф уже начался. 

- Вынужденная замена Гаврилова сказалась на психологическом состоянии команды? 
- Не думаю. Команда понимает, что нужны два вратаря. Сегодня была очередь играть Андрея, но получилось так, что вышел Сведберг. Думаю, защитники хотели ему помочь, но при игре «5 на 4» абсолютно не его вина в пропущенном голе. Такой отдали пас на Шипачева, что никто бы не смог выручить. 

- Насколько довольны содержанием встречи и игрой в неравных составах? 
- Не очень доволен содержанием, потому что мы должны забивать больше, чем один гол. Даже такой команде, как СКА. У нас было не так много сегодня игры «5 на 4», но любая возможность должна стать голевой. Для нас любой гол сейчас на вес золота.

Проблема бомбардиров остается. Сейчас наши лучшие нападающие вне состава, но мы не можем жаловаться на травмированных, мы должны работать с теми, кто у нас есть, - передает слова Захаркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:1 благодаря хет-трику Вадима Шипачева. У уфимцев единственный гол забил Энвер Лисин. В первом периоде ворота уфимцев защищал Андрей Гаврилов, а перед второй 20-минуткой его заменил Никлас Сведберг, который пропустил все три гола от СКА.

Подопечные Игоря Захаркина, проигравшие восьмой матч подряд, остались на пятом месте в Восточной конференции. В их активе 82 очка после 57 игр. Армейцы, набравшие 130 очков в 56 встречах, лидируют в Западной конференции.

3 февраля СКА встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом», а «Салават Юлаев» примет в Уфе ЦСКА.

Ковбои звезду не оседлали. Хет-трик Шипачева продлил ужас «Салавата»

Матч

Салават Юлаев - СКА - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

Шипачёв (Дадонов, Белов), 20:56 (0:1 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 31:05 (0:2). Лисин (Логинов, Паршин), 45:24 (1:2). Шипачёв (Дадонов, Войнов), 50:24 (1:3).

Место и дата

01 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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