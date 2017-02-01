Максим Гончаров: Понимаем крик отчаяния болельщиков «Салавата». Мы должны менять ситуацию

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров поделился впечатлениями от матча против СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ (1:3).

- Показалось, что качественно хоккеисты «Салавата» играли лучше, чем с «Северсталью».

- Со стороны виднее. Значит, мы лучше сыграли, но результат все равно тот же.

- Вы получили десятиминутный штраф. Что вас разозлило? Считаете, не было удаления?

- У судей спросите, не у меня.

- При подготовке на чем делался акцент: игре соперника или психологическом состоянии?

- И соперника разбирали, и психологическое состояние. Знали, что в СКА большие мастера играют и с ними внимательно нужно действовать.

- Как на вас повлияла встреча с болельщиками в аэропорту?

- Мы прекрасно понимаем их, можно сказать, крик отчаяния. Игроки также переживают, нам тяжело. Мы должны менять ситуацию. Уже никаких оправданий быть не может.

- Вы видите плюс в игре против СКА? Армейцы не были на голову сильнее.

- Моменты были, но они забили, а мы - нет. Потом разберем эти моменты.

- Будете смотреть в таблицу?

- Зачем, если и так прекрасно все знаем. Сравнялись с «Сибирью» по потерянным очкам? Здорово, - передает слова Гончарова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:1 благодаря хет-трику Вадима Шипачева. У уфимцев единственный гол забил Энвер Лисин. В первом периоде ворота уфимцев защищал Андрей Гаврилов, а перед второй 20-минуткой его заменил Никлас Сведберг, который пропустил все три гола от СКА.

Подопечные Игоря Захаркина, проигравшие восьмой матч подряд, остались на пятом месте в Восточной конференции. В их активе 82 очка после 57 игр. Армейцы, набравшие 130 очков в 56 встречах, лидируют в Западной конференции.

3 февраля СКА встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом», а «Салават Юлаев» примет в Уфе ЦСКА.

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