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Максим Гончаров: Понимаем крик отчаяния болельщиков «Салавата». Мы должны менять ситуацию

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров поделился впечатлениями от матча против СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ (1:3).

- Показалось, что качественно хоккеисты «Салавата» играли лучше, чем с «Северсталью».
- Со стороны виднее. Значит, мы лучше сыграли, но результат все равно тот же. 

- Вы получили десятиминутный штраф. Что вас разозлило? Считаете, не было удаления?
- У судей спросите, не у меня.

- При подготовке на чем делался акцент: игре соперника или психологическом состоянии?
- И соперника разбирали, и психологическое состояние. Знали, что в СКА большие мастера играют и с ними внимательно нужно действовать.

- Как на вас повлияла встреча с болельщиками в аэропорту?
- Мы прекрасно понимаем их, можно сказать, крик отчаяния. Игроки также переживают, нам тяжело. Мы должны менять ситуацию. Уже никаких оправданий быть не может.

- Вы видите плюс в игре против СКА? Армейцы не были на голову сильнее.
- Моменты были, но они забили, а мы - нет. Потом разберем эти моменты.

- Будете смотреть в таблицу?
- Зачем, если и так прекрасно все знаем. Сравнялись с «Сибирью» по потерянным очкам? Здорово, - передает слова Гончарова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:1 благодаря хет-трику Вадима Шипачева. У уфимцев единственный гол забил Энвер Лисин. В первом периоде ворота уфимцев защищал Андрей Гаврилов, а перед второй 20-минуткой его заменил Никлас Сведберг, который пропустил все три гола от СКА.

Подопечные Игоря Захаркина, проигравшие восьмой матч подряд, остались на пятом месте в Восточной конференции. В их активе 82 очка после 57 игр. Армейцы, набравшие 130 очков в 56 встречах, лидируют в Западной конференции.

3 февраля СКА встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом», а «Салават Юлаев» примет в Уфе ЦСКА.

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Матч

Салават Юлаев - СКА - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

Шипачёв (Дадонов, Белов), 20:56 (0:1 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 31:05 (0:2). Лисин (Логинов, Паршин), 45:24 (1:2). Шипачёв (Дадонов, Войнов), 50:24 (1:3).

Место и дата

01 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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