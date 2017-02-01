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Сборная России проиграла команде Швеции на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной России уступили команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом.

Встреча между командами завершилась со счетом 6:10.

В составе команды из РФ точными бросками отметились Евгений Иванушкин, Янис Бефус и Алмаз Миргазов. 

Таким образом, россияне заняли второе место в группе А и в четвертьфинале сыграют со сборной Белоруссии. Встреча состоится 2 февраля.

Отметим, что турнир завершится 5 февраля.

Чемпионат мира

Группа А

3-й тур

Россия – Швеция – 6:10.

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