Сборная России проиграла команде Швеции на чемпионате мира
Хоккеисты сборной России уступили команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом.
Встреча между командами завершилась со счетом 6:10.
В составе команды из РФ точными бросками отметились Евгений Иванушкин, Янис Бефус и Алмаз Миргазов.
Таким образом, россияне заняли второе место в группе А и в четвертьфинале сыграют со сборной Белоруссии. Встреча состоится 2 февраля.
Отметим, что турнир завершится 5 февраля.
Чемпионат мира
Группа А
3-й тур
Россия – Швеция – 6:10.
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