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Владимир Янко: Шведы не сделали ничего сверхъестественного, чтобы забить нам столько мячей

Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный специалист Владимир Янко прокомментировал поражение сборной России от команды Швеции на чемпионате мира по хоккею с мячом.

Встреча группы А, прошедшая в среду в шведском Сандвикене, завершилась со счетом 6:10.

«Мы в командном плане сыграли не очень грамотно, - цитирует Янко «Р-Спорт». - Шведы не сделали ничего сверхъестественного, чтобы забить нам столько мячей. Им в этот день больше сопутствовала удача. Игра в целом была равной, количество моментов было примерно одинаково, но у шведов залетало в ворота все, а у нас — нет. Думаю, мы сыграем с ними в финале, главное не наступить на те же грабли».

Таким образом, россияне заняли второе место в группе и в четвертьфинале сегодня сыграют со сборной Белоруссии. 

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