КХЛ. «Лада» обыграла «Ак Барс», «Слован» уступил «Динамо» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Матч
Металлург Нк - Амур - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Капустин 41:49 (0:1).
Место и дата
02 февраля 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Сибирь - Адмирал - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Голы:
Санников (Кемппайнен, Шалунов), 0:16 (1:0). Глухов А. (Мишарин, Соколов), 22:07 (2:0). Окулов (Наумов), 30:36 (3:0). Алексеев 32:59 (3:1). Глухов А. (Соколов, Беляков), 51:14 (4:1). Наумов (Бойчук, Окулов), 56:22 (5:1).
Место и дата
02 февраля 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Авангард - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Хохряков (Бурдасов, Анелёв), 32:29 (1:0). Бурдасов (Хохряков, Мартынов), 35:50 (2:0). Коллинс (Виделль, Ро), 36:32 (2:1). Пережогин (Пьянов), 59:45 (3:1).
Место и дата
02 февраля 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Слован - Динамо - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы:
Рыбаков (Хиетанен, Сопин), 7:43 (0:1). Подшендялов (Кокарев, Соловьёв), 9:19 (0:2). Луснак (Староста), 27:42 (1:2).
Место и дата
02 февраля 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Медвешчак - Локомотив - 4:7 (0:4, 2:2, 2:1)
Голы:
Галимов (Пашнин), 1:19 (0:1 - бол.). Контиола (Тальбо, Козун), 2:59 (0:2 - бол.). Осипов (Контиола, Козун), 11:30 (0:3 - бол.). Рафиков (Апальков, Кадейкин), 17:02 (0:4 - бол.). Любушкин (Галимов, Картаев), 22:08 (0:5). Глумак (Катич, Перкович), 25:03 (1:5 - бол.). Козун (Тальбо), 30:04 (1:6). Воронин (Жиру, Парлетт), 31:19 (2:6). Лессио (Перкович), 44:35 (3:6 - бол.). Аркалов 50:57 (4:6). Козун (Тальбо), 58:48 (4:7 - п.в.).
Место и дата
02 февраля 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция