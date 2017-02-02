В Туле двое фанатов осуждены за избиение иностранца после матча «Арсенал» – ЦСКА

Мировой судья в Туле признал виновными двух местных жителей в избиении иностранца после футбольного матча, сообщила «Интерфаксу» старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

По ее словам, вечером 18 ноября 2016 года двое молодых людей, покинув Центральный стадион после матча «Арсенал» - ЦСКА, вместе с друзьями распивали спиртные напитки на улице Фридриха Энгельса. Когда мимо проходил мужчина азиатской внешности, они подбежали к нему, повалили на землю и избили ногами по голове и спине. Происходящее остановили подоспевшие полицейские. Пострадавшим оказался 39-летний гражданин КНДР.

Уголовное дело было возбуждено по статье 116 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, по мотивам национальной ненависти).

Суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде исправительных работ на 7 месяцев, его подельнику - 9 месяцев исправительных работ. С обоих будет удерживаться по 20% заработка в доход государства.







