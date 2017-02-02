Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Белоруссии
завершился убедительной победой российской команды. Итоговый счет матча – 17:0
в пользу сборной России.
В составе
российской команды самым результативным стал Евгений Иванушкин. В его активе
шесть голов. В полуфинале Россия сыграет со сборной Финляндии.
Хоккей с
мячом. Чемпионат мира
Россия –
Белоруссия – 17:0
Голы: Бондаренко, 8; Иванушкин, 18, 20, 57, 58, 73, 75; Миргазов,
31; 39, 64, 81; Бефус, 41, 54; Антипов, 47, 60; Иванов, 67, 77.
Норвегия – Казахстан – 5:4 (ДВ)
Швеция – Германия – 34:6
Финляндия – США – 15:1
4 февраля, суббота. Полуфиналы. Швеция – Норвегия (18.00
мск.). Россия – Финляндия (21.00 мск.)
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