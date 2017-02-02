«Локомотив» на выезде обыграл «Медвешчак»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Локомотивом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 7:4 в пользу «Локомотива».
В
составе победителей отличились Эмиль Галимов, Петри Контиола, Денис Осипов,
Рушан Рафиков, Илья Любушкин и Брэндон Козун, который сделал дубль. У «Медвешчака»
шайбы забрасывали Майк Глумак, Кирилл Воронин, Лукас Лессио и Илья Аркалов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Медвешчак - Локомотив - 4:7 (0:4, 2:2, 2:1)
Голы:
Галимов (Пашнин), 1:19 (0:1 - бол.). Контиола (Тальбо, Козун), 2:59 (0:2 - бол.). Осипов (Контиола, Козун), 11:30 (0:3 - бол.). Рафиков (Апальков, Кадейкин), 17:02 (0:4 - бол.). Любушкин (Галимов, Картаев), 22:08 (0:5). Глумак (Катич, Перкович), 25:03 (1:5 - бол.). Козун (Тальбо), 30:04 (1:6). Воронин (Жиру, Парлетт), 31:19 (2:6). Лессио (Перкович), 44:35 (3:6 - бол.). Аркалов 50:57 (4:6). Козун (Тальбо), 58:48 (4:7 - п.в.).
Место и дата
02 февраля 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция