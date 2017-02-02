СКА вывел Зубарева из списка травмированных

Защитник СКА Андрей Зубарев 2 февраля был переведен из списка травмированных, сообщается на официальном сайте КХЛ.

У армейцев травмированными остаются защитник Патрик Херсли, форварды Сергей Плотников и Виктор Тихонов.

Зубарев был внесен в список 12 января после матча СКА с омским «Авангардом» (5:3). Изначально сообщалось, что защитник будет числиться травмированным до 10 февраля. Последний матч 29-летний хоккеист провел 9 января, когда петербуржцы обыграли по буллитам ЦСКА (3:2). Всего в сезоне 2016/2017 Зубарев провел 40 игр и отметился шестью голевыми передачами.

Напомним, подопечные Олега Знарка - лидеры Западной конференции, в их активе 130 очков после 56 игр. Ближайший матч СКА проведет 3 февраля в Магнитогорске против «Металлурга». Начало встречи в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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