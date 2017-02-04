Сергей Прядкин: По манежу «Урал» возникает много вопросов от клубов премьер-лиги
Президент РФПЛ Сергей
Прядкин высказался о возможном проведении домашних матчей «Урала» в одноименном
манеже в Екатеринбурге.
Накануне президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что намерен
попросить футбольных руководителей перенести в манеж матч ¼ финала Кубка России
с «Краснодаром» (28 февраля) и матч 18-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (5
марта).
«Что касается манежа «Урал», очень здорово, что он есть, его можно
использовать и как тренировочную арену. Вы знаете, что мы его использовали для
официальных игр, но, к сожалению, возникает очень много вопросов по нему от
клубов премьер-лиги.
Во-первых, у нас пока нет обращения. Во-вторых, Григорий Викторович знает и позицию лиги, и позицию клубов», – приводит ТАСС слова Прядкина.
Добавим, что в сезоне 2014/2015 «Урал» провел в манеже три матча: с «Арсеналом» (1:0), «Амкаром» (1:0) и «Ростовом» (0:1).