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Сергей Прядкин: По манежу «Урал» возникает много вопросов от клубов премьер-лиги

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном проведении домашних матчей «Урала» в одноименном манеже в Екатеринбурге.

Накануне президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что намерен попросить футбольных руководителей перенести в манеж матч ¼ финала Кубка России с «Краснодаром» (28 февраля) и матч 18-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (5 марта).

«Что касается манежа «Урал», очень здорово, что он есть, его можно использовать и как тренировочную арену. Вы знаете, что мы его использовали для официальных игр, но, к сожалению, возникает очень много вопросов по нему от клубов премьер-лиги.

Во-первых, у нас пока нет обращения. Во-вторых, Григорий Викторович знает и позицию лиги, и позицию клубов», – приводит ТАСС слова Прядкина.

Добавим, что в сезоне 2014/2015 «Урал» провел в манеже три матча: с «Арсеналом» (1:0), «Амкаром» (1:0) и «Ростовом» (0:1).

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