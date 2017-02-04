Янник Боли: Я хочу уйти из «Анжи», потому что не понимаю цели клуба

Форвард «Анжи» Янник Боли заявил о желании уйти из клуба, отметив при этом, что у него пока нет других вариантов продолжения карьеры.

«Моя ситуация в «Анжи» достаточно сложная. Когда я переходил в клуб, нашей целью был выход в премьер-лигу, я приносил команде пользу, становился лучшим бомбардиром. Сейчас я хочу уйти, потому что я не понимаю цели клуба.

Когда я пришел, я слышал о таких целях, как еврокубки, высокие места… Сейчас все изменилось. Думаю, клуб просто хочет не вылететь из РФПЛ. Если мне придется остаться, то конечно, буду играть за «Анжи». Хоть я и хотел бы перейти, пока у меня нет вариантов», – приводит «Р-Спорт» слова Боли.

Отметим, что на 29-летнего французского нападающего претендовал «Аль-Айн» из ОАЭ, однако в последний момент трансфер сорвался.

Напомним, в конце декабря «Анжи» объявил о необходимости продажи ведущих игроков в связи с коррективами во всех сферах деятельности клуба по объективным причинам, в том числе финансового характера.

В нынешнем сезоне Боли забил два гола в 11 матчах премьер-лиги.