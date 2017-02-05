Бывший наставник «Челси» Авраам Грант покинул сборную Ганы

Авраам Грант покинул пост главного тренера сборной Ганы по футболу после поражения в матче за третье место на Кубке африканских наций-2017.

Грант возглавил сборную Ганы после чемпионата мира 2014 года в Бразилии и дошел с ней до финала Кубка африканских наций-2015, в котором команда уступила в серии пенальти сборной Кот-д'Ивуара.

В матче за 3-е место на турнире 2017 года «черные звезды» уступили команде Буркина-Фасо со счетом 0:1.

Напомним, под руководством Авраама Гранта «Челси» в 2008 году дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Юнайтед» на московском стадионе «Лужники».



