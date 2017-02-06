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Леди Гага выступила на Супербоуле

Источник:  Лента.РуКомментарии

Американская певица Леди Гага провела концерт в перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ), сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Mashable.

Певица на тросах спустилась на сцену, где исполнила свои хиты, среди которых были композиции Poker Face и Bad Romance. Гага исполнила отрывки из песен God Bless America и This Land is Your Land. Для своего выступления она использовала три сотни квадрокоптеров. 

В невероятно драматическом матче победу одержала команда «Нью-Инглэнд Пэтриотс», проигрывая по ходу матча «Атланте Фэлконз» со счетом 0:21. Матч завершился со счетом 34:28. Встреча, проходившая в Хьстоне, завершилась только в овертайме.

Для «Нью-Инглэнд» эта победа в Супербоуле стала пятой в истории. Ранее команда побеждала в в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Фэлконс» проводили второй Супербоул в истории, оба матча команда проиграла. 

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