Роналдиньо: Ромарио, Ривалдо и Роналдо открыли дверь для меня, я сделал то же самое для Неймара
Бывший полузащитник «Барселоны»
Роналдиньо высказался о своей роли в переходе бразильца Неймара в каталонский
клуб, а также назвал аргентинца Лионеля Месси лучшим игроком мира.
«Неймар – звезда, он проделывает фантастическую работу. Приятно видеть, как еще один бразилец создает историю. Он один из лучших игроков мира.
Ромарио, Ривалдо и Роналдо открыли дверь для меня, а я сделал то же самое для Неймара. Здорово наблюдать за успехами бразильцев, которые делают себе имя здесь. В свое время Неймар добьется того же, что и все мы.
Месси – лучший игрок мира. Нет никого, кто был бы на него похож. Месси добился этого, потому что не поменялся с тех пор, как впервые вышел на поле.
Момент, когда я отдал голевой пас на его первый гол, стал началом новой главы в истории футбола. Мне нравится это фото. Месси был очень молод, и с этого момента все началось. Здорово, что я принимал участие в его первых шагах в карьере», – приводит Goal.com слова Роналдиньо.
Напомним, Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 годы.