Антон Шипулин: Фуркад специально сбил Логинова, я потерял уважение к нему

Биатлонист сборной России Антон Шипулин прокомментировал действия француза Мартена Фуркада, который во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Австрии столкнулся с Александром Логиновым.

«После сегодняшней гонки я потерял уважение к Фуркаду. Ценю его как спортсмена, но не как человека. Он специально сбил Логинова. Да, возможно, это и было в рамках правил, но не по-человечески. Эпизода не видел, мне рассказали об этом. Однако, по тому, как себя вел Фуркад на трассе, все было понятно.

Что касается меня, то я был готов. Чувствую себя хорошо. Мартен отсиживался за спиной, пытался его пропустить, но он ни в какую не соглашался. Включаться в борьбу с Шемпом тоже не захотел. И только на финише начал от меня убегать», – сказал Шипулин.

Российскую команду представляли Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

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