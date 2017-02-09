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«Ливерпуль» по инициативе Клоппа интересуется полузащитником «Мидлсбро»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом планирует усилить состав мерсисайдского клуба грядущим летом.

Как сообщает Tuttomercatoweb, немецкий специалист заинтересован в услугах полузащитника «Мидлсбро» Гастона Рамиреса. Отмечается, что на игрока сборной Уругвая также претендуют и другие команды, однако, о каких именно клубах идет речь, не уточняется.

В нынешнем сезоне 26-летний Рамирес провел во всех турнирах 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 5 млн евро, а его контракт с «Мидлсбро» рассчитан до 2019 года.

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