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Сборная России (U16) разгромила Чехию на турнире четырех наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Великом Новгороде турнире четырех наций хоккеисты юниорской сборной России (U16) разгромили команду Чехии со счетом 5:1.

Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Иван Манин, Михаил Абрамов, Даниил Гущин, Данил Башкиров и Семен Чистяков. У чешской команды единственная шайба на счету Давида Витоуха.

Россия U16 — Чехия U16 — 5:1 (4:1, 1:0, 0:0)
Голы: 0:1 — Витоух (Пшеничка), 1:1 — Манин (Климов, Халиуллин), 2:1 — Абрамов (Чистяков), 3:1 — Гущин, 4:1 — Башкиров (Бровкин), 5:1 — Чистяков (Абрамов).

Напомним, что в первой игре на турнире сборная России уступила сверстникам из Финляндии со счетом 1:3. В заключительном матче российская команда сыграет со сборной Швеции. Матч пройдет 11 февраля в 18:00 по московскому времени.

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